Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-81%2 640 руб. 13 547 руб.
В наличии
Код товара: 325571
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 640 руб. -81%
13 547 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х6
Вес, кг.
3.17
Описание товара Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
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Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Купить Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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