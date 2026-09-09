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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 6
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 6
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 050 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325068
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 2.1
Количество портов USB
7
Особенности
оплетка кабеля, длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
180

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный

USB-разветвитель Digma HUB-7U2.0-UC-B сочетает в себе высокую функциональность и компактные размеры. Благодаря своим возможностям модель может стать отличным выбором для планшетов, ноутбуков, компьютеров и других устройств с ограниченным набором портов. Подключение разветвителя к оборудованию осуществляется при помощи разъема USB-C, благодаря чему открывается возможность использования других портов – в частности, дополнительных 7 выходов USB-A. Еще одной особенностью устройства является поддержка интерфейса версии 2.0, благодаря чему обеспечивается скорость передачи данных вплоть до 480 Мбит/с. Данное устройство не требует установки программного обеспечения и полностью совместимо с самыми разными операционными системами. Корпус Digma HUB-7U2.0-UC-B выполнен из высококачественного пластика, отличается устойчивостью к внешним воздействиям, а также малым весом. Кроме того, модель окрашена в черный цвет с матовым эффектом и отличается приятным дизайном. Для удобства использования длина кабеля подключения составляет 50 см.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 2.1
Количество портов USB
7
Особенности
оплетка кабеля, длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Digma HUB-7U2.0-UC-B сочетает в себе высокую функциональность и компактные размеры. Благодаря своим возможностям модель может стать отличным выбором для планшетов, ноутбуков, компьютеров и других устройств с ограниченным набором портов. Подключение разветвителя к оборудованию осуществляется при помощи разъема USB-C, благодаря чему открывается возможность использования других портов – в частности, дополнительных 7 выходов USB-A. Еще одной особенностью устройства является поддержка интерфейса версии 2.0, благодаря чему обеспечивается скорость передачи данных вплоть до 480 Мбит/с. Данное устройство не требует установки программного обеспечения и полностью совместимо с самыми разными операционными системами. Корпус Digma HUB-7U2.0-UC-B выполнен из высококачественного пластика, отличается устойчивостью к внешним воздействиям, а также малым весом. Кроме того, модель окрашена в черный цвет с матовым эффектом и отличается приятным дизайном. Для удобства использования длина кабеля подключения составляет 50 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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