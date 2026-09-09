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Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный

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Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 1
Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 2
Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 3
Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
  • Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 1
  • Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 2
  • Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 3
  • Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323532
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI-D
Разъемы
HDMI, DVI-D
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
460

Описание товара Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный

Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M - это высококачественный кабель для передачи видео и аудио сигналов между устройствами. Он также имеет позолоченные контакты для обеспечения стабильной и надежной передачи сигнала и ферритовые кольца



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольца черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI-D
Разъемы
HDMI, DVI-D
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M - это высококачественный кабель для передачи видео и аудио сигналов между устройствами. Он также имеет позолоченные контакты для обеспечения стабильной и надежной передачи сигнала и ферритовые кольца


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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