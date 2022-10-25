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Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый

2 Отзывы
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Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323471
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
91

Описание товара Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый

25.10.2022
Глеб

Достоинства:
Оцениваю эту покупку как удачную, так как мне требовался кабель именно такой длины, а помимо длины все совпало и качество хорошее и цена и функцию свою исправно выполняет
25.10.2022
Илья

Достоинства:
Отличный длинный кабель. Быструю зарядку держит. Сам по себе не перегибается, а очень плавно гнется. Длина приличная, даже больше, чем у оригинала от телефона была.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Глеб

Достоинства:
Оцениваю эту покупку как удачную, так как мне требовался кабель именно такой длины, а помимо длины все совпало и качество хорошее и цена и функцию свою исправно выполняет
25.10.2022
Илья

Достоинства:
Отличный длинный кабель. Быструю зарядку держит. Сам по себе не перегибается, а очень плавно гнется. Длина приличная, даже больше, чем у оригинала от телефона была.


Кабель Buro BHP USB-TPC-1.8W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 1.8м белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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