Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%550 руб. 1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323446
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
200
Описание товара Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный
Переходник для подключения к современным компьютерам и ноутбукам с портом USB оборудования с портом COM. В комплект входит USB кабель, который при необходимости можно заменить на более длинный.
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Переходник для подключения к современным компьютерам и ноутбукам с портом USB оборудования с портом COM. В комплект входит USB кабель, который при необходимости можно заменить на более длинный.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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