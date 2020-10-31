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Сумка Beyond Z30

Артикул: 32342
Сумка Beyond Z30
3 138 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 32342
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскикрепление на пояс/плечевой ремень/ручка
Внешние габариты (ШxВxГ), см18x35.5x19
Дождевикесть
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0.7
Внутренние габариты (ШxВxГ), см11.5x27x15
сумка для фотокамеры, материал: текстиль, ВхТхД: 35.50х18х19 см, дождевик в комплекте


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Сумка Beyond Z30 - данный товар вы можете купить по цене по цене 3138 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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