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Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный

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Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323409
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
240

Описание товара Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный

Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link). У адаптера на одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D разъем для подключения к DVI-D кабелю монитора

Отзывы о товаре Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link). У адаптера на одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D разъем для подключения к DVI-D кабелю монитора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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