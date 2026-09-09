Чайник электрический Sonnen KT-1785, 1,7л, 2200Вт, нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1785, 1,7л, 2200Вт, нержавеющая сталь
Чайник SONNEN KT-1785 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитЧайник электрический Scarlett SC-EK21S76 красный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Scarlett SC-EK21S34 черный корпус
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
Чайник SONNEN KT-1785 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1785, 1,7л, 2200Вт, нержавеющая сталь