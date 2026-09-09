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Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
  • Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
2 890 руб.  3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323232
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х5
Вес, кг.
3.75

Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон

Практичный кронштейн для проектора Buro PR06 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. Данная модель позволяет надежно зафиксировать проектор в нужном вам положении. Крепится кронштейн к потолку и выдерживает вес до 20 кг. Помимо этого, имеется возможность поворота и наклона проектора.

Отзывы о товаре Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный кронштейн для проектора Buro PR06 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. Данная модель позволяет надежно зафиксировать проектор в нужном вам положении. Крепится кронштейн к потолку и выдерживает вес до 20 кг. Помимо этого, имеется возможность поворота и наклона проектора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для проектора Buro PR06-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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