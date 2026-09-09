Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000
Новый объект желания. Завершите композицию вашей ванной комнаты смесителем из коллекции Origin Evo. Солидные формы смесителей Origin Evo подчеркнуты ювелирным блеском хрома. Такой зеркальный блеск достигается за счет покрытия High Gloss - оригинальной разработки Damixa. - Строгий дизайн: идеально симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. - Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. - Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. - Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет. Гарантия: 5+5 лет Картридж: Damixa Light Flow 35 мм керамический картридж Без донного клапана Излив для ванны: нет Rub&Clean: нет Эксцентрики: нет Переключатель/Вентиль: нет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71668670 матовый черны...
-
В наличииЦена 8 340 руб.2085 руб. в СплитСмеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71219000 хром
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris E 72658000 хром
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71466670 матовый черн...
-
В наличииЦена 8 580 руб.2145 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71580000 хром
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитСмеситель для раковины Ideal Standard B1712AA
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra Flo S A41936EXP
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитИзлив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черны...
-
В наличииЦена 9 150 руб. 10 770 руб.2288 руб. в СплитСмеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСмеситель для ванны Vitra SOLID S A42444EXP
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42706EXP для раковины, хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000