Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A92400 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
да
Высота излива
191
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.8
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
3.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
да
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
191
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром режим термодезинфекции
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
3.8
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A92400 хром
Высокий смеситель с электронным управлением AM PM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A92400 Хром Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.8
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
3.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
да
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
191
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром режим термодезинфекции
Страна производитель
Китай
Высокий смеситель с электронным управлением AM PM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A92400 Хром Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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