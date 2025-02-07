Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%7 090 руб. 11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Планка с крючками
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х4
Вес, г.
665
Описание товара Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это отличное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Изготовленные в Германии, они гарантируют долговечность и надежность. Благодаря настенному монтажу, вы сможете сэкономить место и организовать пространство максимально удобно. Стильный серебристый цвет фурнитуры добавит элегантности интерьеру вашей ванной комнаты. Размеры аксессуаров — ширина 22,5 см и высота 8,5 см — делают их компактными, но при этом достаточно вместительными для необходимых мелочей. Выбирая аксессуары AM.PM, вы выбираете современные решения и проверенное немецкое качество.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Планка с крючками
Страна производитель
Китай
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это отличное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Изготовленные в Германии, они гарантируют долговечность и надежность. Благодаря настенному монтажу, вы сможете сэкономить место и организовать пространство максимально удобно. Стильный серебристый цвет фурнитуры добавит элегантности интерьеру вашей ванной комнаты. Размеры аксессуаров — ширина 22,5 см и высота 8,5 см — делают их компактными, но при этом достаточно вместительными для необходимых мелочей. Выбирая аксессуары AM.PM, вы выбираете современные решения и проверенное немецкое качество.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится красиво . Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки супер. качество видно сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Набор крючков для полотенец характеристикам соответствует. Выглядит надежным. Пришел хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид достойный, посмотрим как в эксплуатации, но то что хромир покрытие будет заляпываться, это
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки, красивый дизайн, собрали почти всю коллекцию. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень добротные крючки, стильные, минималистичные. Тяжелые.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие крючки. Единственный минус - высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивые, качественные, сделаны на 100 баллов. Тяжеленькие чувствуется прямо металл. Ни сколов никаких царапин, ничего такого нет. Ещё не устанавливали, жду мужа. Фото потом дополню, я думаю будут выглядить в ванной великолепно. Приглядила ещё полочки, обязательно закажу. Так что заказывайте, не пожалеете! А цена, оно этого стоит. Качественно и стильно - а это главное!!!
Достоинства:
Комментарий:
Купил для ванной комнаты ! Смотрится очень достойно, объемно! Крепление скрытое. - тоже хорошо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Модная коллекция. Смотрится стильно и очень современно в интерьере ванной.
Достоинства:
Комментарий:
Солидные крючки, прочные. Стильно смотрятся в интерьере ванной комнаты.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки понравились внешне,качество достойное,думала,что полотенца будут соскальзывать с них,так как крючки закругленые,но все в порядке,ничего не падает. Купили в этой серии все аксессуары
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, тяжелые, красивые, подойдут под любой дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
Можно вешать полотенце без петель
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный вариант крючков. Рекомендую.
Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится красиво . Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки супер. качество видно сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Набор крючков для полотенец характеристикам соответствует. Выглядит надежным. Пришел хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид достойный, посмотрим как в эксплуатации, но то что хромир покрытие будет заляпываться, это
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки, красивый дизайн, собрали почти всю коллекцию. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень добротные крючки, стильные, минималистичные. Тяжелые.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие крючки. Единственный минус - высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивые, качественные, сделаны на 100 баллов. Тяжеленькие чувствуется прямо металл. Ни сколов никаких царапин, ничего такого нет. Ещё не устанавливали, жду мужа. Фото потом дополню, я думаю будут выглядить в ванной великолепно. Приглядила ещё полочки, обязательно закажу. Так что заказывайте, не пожалеете! А цена, оно этого стоит. Качественно и стильно - а это главное!!!
Достоинства:
Комментарий:
Купил для ванной комнаты ! Смотрится очень достойно, объемно! Крепление скрытое. - тоже хорошо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Модная коллекция. Смотрится стильно и очень современно в интерьере ванной.
Достоинства:
Комментарий:
Солидные крючки, прочные. Стильно смотрятся в интерьере ванной комнаты.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки понравились внешне,качество достойное,думала,что полотенца будут соскальзывать с них,так как крючки закругленые,но все в порядке,ничего не падает. Купили в этой серии все аксессуары
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, тяжелые, красивые, подойдут под любой дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
Можно вешать полотенце без петель
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный вариант крючков. Рекомендую.