Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
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Характеристики
Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это изысканное сочетание функциональности и современного дизайна. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и надежностью. Компактные размеры (ширина и высота по 19,3 см, длина 3 см) делают их идеальными для монтажа на стену, экономя пространство и придавая ванной комнате аккуратный вид. Изделие весит всего 0,4 кг, что облегчает процесс установки. Цвет фурнитуры выполнен в элегантном серебристом оттенке, который гармонично впишется в любую стилистику интерьера, добавляя нотку современности и шика. Аксессуары от AM.PM станут неотъемлемой частью вашей ванной комнаты, обеспечивая комфорт и стиль каждодневного использования.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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