Top.Mail.Ru
Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
12 890 руб.  13 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322030
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000

Смеситель для ванны/душа Damixa Space 101000000 с Смеситель для ванны Damixa Space 101000000 Хром изливом 169мм., в комплекте насадка-аэратор, заглушка для слива.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны/душа Damixa Space 101000000 с Смеситель для ванны Damixa Space 101000000 Хром изливом 169мм., в комплекте насадка-аэратор, заглушка для слива.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...