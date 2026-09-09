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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000

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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
5 790 руб.  6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322007
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000

Специальный картридж, адаптированный к условиям водопроводных сетей России. Комфортное управление смесителем, прошедшим европейскую сертификацию!. Смесители коллекции Palace EVO — это изысканный дизайн для интерьера любой ванной комнаты!



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 331000000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Специальный картридж, адаптированный к условиям водопроводных сетей России. Комфортное управление смесителем, прошедшим европейскую сертификацию!. Смесители коллекции Palace EVO — это изысканный дизайн для интерьера любой ванной комнаты!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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