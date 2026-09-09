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Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром

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Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 1
Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 2
Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 3
Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 4
Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 5
Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 1
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 2
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 3
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 4
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 5
  • Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 890 руб.  4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321995
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
388

Описание товара Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром

Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для стаканчика AM.PM Inspire 2.0 A50A34300 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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