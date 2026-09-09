Дозатор для жидкого мыла AM.PM Sense A7436900 хром
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Дозатор для жидкого мыла AM.PM Sense A7436900 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
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