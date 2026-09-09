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Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый

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Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый - фото 1
Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый - фото 1
  • Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321973
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
6
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.69х0.16
Вес, кг.
44

Описание товара Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый

Роскошный дизайн коллекции Bliss L принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM Design. Дизайнеры студии черпают вдохновение за пределами сантехнической отрасли, постоянно отслеживая восходящие тренды в дизайне автомобилей, электроники и товаров для дома. Благодаря многонациональной команде дизайнеров в продуктах, разработанных AM PM Design, отчетливо прослеживаются северно-европейские и итальянские влияния.

Отзывы о товаре Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
6
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовое
Страна производитель
Китай
Описание
Роскошный дизайн коллекции Bliss L принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM Design. Дизайнеры студии черпают вдохновение за пределами сантехнической отрасли, постоянно отслеживая восходящие тренды в дизайне автомобилей, электроники и товаров для дома. Благодаря многонациональной команде дизайнеров в продуктах, разработанных AM PM Design, отчетливо прослеживаются северно-европейские и итальянские влияния.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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