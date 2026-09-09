Дозатор для жидкого мыла AM.PM Inspire A50A36900 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%5 790 руб. 6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321967
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х17х9
Вес, г.
513
Описание товара Дозатор для жидкого мыла AM.PM Inspire A50A36900 хром
Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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