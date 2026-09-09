Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесборник
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
Прочее
микроволокно
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
300
Описание товара Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.)
Фильтр-мешки для пылесоса KARCHER VC 6300 с высокой эффективностью фильтрации, прочные на разрыв, с заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Бренд
Тип товара
Пылесборник
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
Прочее
микроволокно
Страна производитель
Китай
Фильтр-мешки для пылесоса KARCHER VC 6300 с высокой эффективностью фильтрации, прочные на разрыв, с заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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