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Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.)

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Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 4
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 5
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 6
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 7
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 8
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 9
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 10
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 11
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 12
Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 3
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 4
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 5
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 6
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 7
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 8
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 9
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 10
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 11
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 12
  • Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321257
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
Прочее
микроволокно
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.)

Фильтр-мешки для пылесоса KARCHER VC 6300 с высокой эффективностью фильтрации, прочные на разрыв, с заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.

Отзывы о товаре Пылесборники Karcher 6.904-329.0 (5пылесбор.)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Karcher
Совместимые модели
Karcher VC 6100, VC 6200 и VC 6300
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
- 5 флисовых мешков.
Прочее
микроволокно
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр-мешки для пылесоса KARCHER VC 6300 с высокой эффективностью фильтрации, прочные на разрыв, с заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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