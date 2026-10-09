Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)
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Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
187 360 руб.
В наличии
Код товара: 316392
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
187 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х60х60
Вес, кг.
45
Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)
Лазерный цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M652n с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью встроенных средств обеспечения безопасности HP. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Картридж входит в комплект поставки.
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Лазерный цветной принтер HP Color LaserJet Enterprise M652n с технологией JetIntelligence сочетает в себе исключительную производительность, пониженное энергопотребление и надежную печать документов профессионального качества, при этом защищая вашу сеть с помощью встроенных средств обеспечения безопасности HP. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Картридж входит в комплект поставки.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 187360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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