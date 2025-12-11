Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 090 руб. 1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки
Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответсвует описанию. Качественные цветные фильтры Godox. Рекомендую!!!
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответсвует описанию. Качественные цветные фильтры Godox. Рекомендую!!!