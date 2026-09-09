Кресло детское Бюрократ KD-W10AXSN/26-21 синий 26-21 (пластик белый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
11.6
Описание товара Кресло детское Бюрократ KD-W10AXSN/26-21 синий 26-21 (пластик белый)
Соответствует стандарту Bifma. Масса: 11,6 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Ширина сиденья: 45 см.
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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Бренд
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Соответствует стандарту Bifma. Масса: 11,6 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Ширина сиденья: 45 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло детское Бюрократ KD-W10AXSN/26-21 синий 26-21 (пластик белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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