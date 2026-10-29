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Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка

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Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 1
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 2
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 3
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 4
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
12.2

Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка

Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - по цене 8500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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