Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб.
В наличии
Код товара: 311583
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 500 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
12.2
Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
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Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Масса: 12,2 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
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Купить Кресло Бюрократ CH-993-LOW-V/M01 низкая спинка черный M01 сетка - по цене 8500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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