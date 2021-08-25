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Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873

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Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 - фото 1
Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 - фото 1
  • Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311375
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
черный, хром
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
конусообразный
Диаметр пишущего узла
0.7 мм
Чернила на масляной основе
да
Для левшей
да
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873

Отзывы о товаре Parker Jotter Color - Black, шариковая ручка, M, 2096873

25.08.2021
Рустем

Достоинства:
Приятная черная матовая часть и металлическая основа. Цена за паркер просто отличная. И сменные пасты к этой модели не дорогие. Пишет мягко, средняя толщина.

Комментарий:
Отличная моделька для письма на каждый день.



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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
черный, хром
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
конусообразный
Диаметр пишущего узла
0.7 мм
Чернила на масляной основе
да
Развернуть
Для левшей
да
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.08.2021
Рустем

Достоинства:
Приятная черная матовая часть и металлическая основа. Цена за паркер просто отличная. И сменные пасты к этой модели не дорогие. Пишет мягко, средняя толщина.

Комментарий:
Отличная моделька для письма на каждый день.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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