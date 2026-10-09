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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083

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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 1
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 2
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 3
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 4
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 5
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 6
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 1
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 2
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 3
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 4
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 5
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 6
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
300

Описание товара Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083

Данная модель имеет усиленные стенки, карман на внешней части сумки и отстегивающийся регулируемый плечевой ремень, что делает транспортировку устройства более удобной.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Описание

Данная модель имеет усиленные стенки, карман на внешней части сумки и отстегивающийся регулируемый плечевой ремень, что делает транспортировку устройства более удобной.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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