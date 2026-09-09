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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308436
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применяется для совместной работы с объективами сухих систем увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
300
Описание товара Конденсор темного поля А 0,9 (для Микромед 3 LED M)
Конденсор темного поля А 0,9 (для Микромед 3 LED M) предназначен для освещения малоконтрастных объектов при работе на микроскопе Микромед 3 (вар. 2 LED М) и Микромед 3 (вар. 3 LED М). Освещение по методу «темного поля» применяется при исследовании прозрачных объектов невидимых в микроскопе при обычном освещении по методу светлого поля. Метод темного поля основан на эффекте, который достигается освещением объекта полым конусом света, внутренняя апертура которого должна превосходить числовую апертуру применяемого объектива. Таким образом, ни один прямой луч не попадает в объектив: при отсутствии объекта поле зрения микроскопа будет темным, а при его наличии — контрастный светлый объект будет виден на темном фоне в отраженном или рассеянном (диффузно отраженном) свете.
применяется для совместной работы с объективами сухих систем увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х
Страна производитель
Китай
Описание
Конденсор темного поля А 0,9 (для Микромед 3 LED M) предназначен для освещения малоконтрастных объектов при работе на микроскопе Микромед 3 (вар. 2 LED М) и Микромед 3 (вар. 3 LED М). Освещение по методу «темного поля» применяется при исследовании прозрачных объектов невидимых в микроскопе при обычном освещении по методу светлого поля. Метод темного поля основан на эффекте, который достигается освещением объекта полым конусом света, внутренняя апертура которого должна превосходить числовую апертуру применяемого объектива. Таким образом, ни один прямой луч не попадает в объектив: при отсутствии объекта поле зрения микроскопа будет темным, а при его наличии — контрастный светлый объект будет виден на темном фоне в отраженном или рассеянном (диффузно отраженном) свете.
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