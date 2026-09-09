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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308421
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х4 - 2 шт., тент софтбокса - 2 шт, спицы металлические - 8 шт, светорассеиватель - 2 шт., чехол для софтбокса - 2 шт., лампа светодиодная ML-25 LED - 8 шт., предохранитель , трехсекционная стойка L-2000 - 2 шт., руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х27х18
Вес, г.
400

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT

Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT представляет собой базовый комплект для студийной фото— или видеосъемки, в который входят два четырехламповых осветителя LH-E27х4 с софтбоксами и стойками L-2000. Осветитель совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 50х70 см позволяет составить классическую световую схему в предметной или портретной съемке. Комплект не потребует специальных навыков и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии. Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 100 Вт. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
панель ламповая LH-E27х4 - 2 шт., тент софтбокса - 2 шт, спицы металлические - 8 шт, светорассеиватель - 2 шт., чехол для софтбокса - 2 шт., лампа светодиодная ML-25 LED - 8 шт., предохранитель , трехсекционная стойка L-2000 - 2 шт., руководство
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT представляет собой базовый комплект для студийной фото— или видеосъемки, в который входят два четырехламповых осветителя LH-E27х4 с софтбоксами и стойками L-2000. Осветитель совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 50х70 см позволяет составить классическую световую схему в предметной или портретной съемке. Комплект не потребует специальных навыков и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии. Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 100 Вт. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.
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Отзывы


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