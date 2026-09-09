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Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Цветовая температура
5500К
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308421
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Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT представляет собой базовый комплект для студийной фото— или видеосъемки, в который входят два четырехламповых осветителя LH-E27х4 с софтбоксами и стойками L-2000. Осветитель совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 50х70 см позволяет составить классическую световую схему в предметной или портретной съемке. Комплект не потребует специальных навыков и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии. Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 100 Вт. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.
Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT представляет собой базовый комплект для студийной фото— или видеосъемки, в который входят два четырехламповых осветителя LH-E27х4 с софтбоксами и стойками L-2000. Осветитель совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 50х70 см позволяет составить классическую световую схему в предметной или портретной съемке. Комплект не потребует специальных навыков и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии. Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 100 Вт. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.
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