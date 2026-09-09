Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT
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Характеристики
Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два патрона LH-E27х1 со складными (несъемными) софтбоксами, два патрона LH-27SU с четырьмя комплектными зонтами (белым рассеивающим и серебристым светоотражающих к каждому патрону), 4 стойки L-2000 высотой 75-200 cм для установки осветителей, 2 стойки L-2000 с перекладиной LSB-425 для крепления комплектных цветных фонов, сумка для хранения и переноски G-006. Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями суммарной мощностью 100 Вт в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов, где требуется не только фотографическая точность, но и создание световых акцентов, настроения, тона.
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