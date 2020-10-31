Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Samyang
|Тип товара
|Объектив
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|нет
|Вес, кг
|0.58
Широкоугольный объектив Samyang MF 10mm f/2.8 ED AS NCS CS AE Nikon – отличный выбор для фотографа, ведущего съемку внутри помещения, а также планирующего снимать ландшафты и архитектурные достопримечательности. Он легко устанавливается на любую камеру, оснащенную байонетом Nikon F, и обеспечивает отличное качество фотографии благодаря широкому углу поля зрения, достигающему 109,5°. Оптическая конструкция объектива, состоящая из 14 линз, объединенных в 10 групп, позволяет уловить мельчайшие детали и четко зафиксировать на снимке то, что хотел запечатлеть фотограф.
Характеристики:
|Тип объектива
|широкоугольный
|Фокусное расстояние
|постоянное (фикс)
|Фокусное расстояние (мм)
|10 мм
|Стабилизация изображения
|нет
|Диафрагма
|2.8 f
|Крепление (байонет)
|Nikon F
|Для фотоаппарата
|NIKON
|Мин. диафрагма
|22 f
|Мин. дистанция фокусировки
|0.24 м
|Автоматическая фокусировка
|нет
|Число элементов/групп элементов
|14/9
|Число лепестков диафрагмы
|6
|Диаметр
|87 мм
|Длина
|103.6 мм
|Вес
|580 г