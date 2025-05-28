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Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый

23 Отзывы
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Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - фото 1
Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сиденье для унитаза
  • Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - фото 1
  • Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306977
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Сиденье для унитаза
Высота, см
3.8
Материал
пластик
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
да
Ширина, см
36.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х6
Вес, кг.
2.6

Описание товара Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый

Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.

Отзывы о товаре Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество. Простота установки. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично подошло. При выборе не забудьте замерить размер лунки, а то для больших людей он не подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, легкая установка, все супер.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
учтановка очень быстрая и удобная. свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
идеально подошёл на WeltWasser, можно выбирать по акции дешевле, главное с линеечкой, сейчас очень подорожала
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар и продавец! О продавце: предоставил дополнительную скидку на этот товар О самом товаре: при ремонте квартиры на ранней стадии покупал весь санфаянс Roca, так сиденье Roca сломалось через неделю использования - просто лопнуло при моем весе 80 кг). (И отдельная тема для разговора: очень много отзывов на всех сайтах о низком качестве их пластика) При этом все краны в квартире я установил новой (для меня) марки AM.PM, решил купить и сиденье этой же фирмы - не прогадал, встало как будто для унитазов Roca его и делали) При этом могу отметить легкий монтаж и легкую систему регулировки при установке, тут даже само крепление простое - необходимо закрутить 2 винта сверху (у той же Roca это надо делать снизу и это крайне неудобно). В общем я очень рекомендую товар, главное правильно делайте замеры унитаза/биде чтобы не ошибиться в размерах сиденья
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло идеально, лифт пока работает. Рекомендую ! Ещё и цена порадовала!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, как оригинальная сидушка, подошла на замену
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошёл по размеру! Заказал чуть больше! Прежде чем заказывать обязательно измерьте унитаз и посмотрите размеры крышки!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
для моего бимбо не подошло, но я просто приложил пластиковые заглушил и вкрутил. все работает, по длине ширине, без проблем регулируется. поэтому если у вас специфический Кало-терминатор, заказывайте все подойдёт!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
легко крепить, удобный, но маленькое отверстие для больших поп не подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Аналогичный, что и был. Встал как литой. Надеюсь прослужит дольше.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стульчак, всё очень эргономично
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет совсем не белый,а скорее молочный, отличается от белоснежного цвета унитаза( унитаз той же фирмы и он белоснежный)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
встал как родной, за качество не могу сказать, родная крыша лопнула.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет более серый по сравнению с таким же сиденьем, купленным 3 года назад в комплекте с унитазом. В целом не критично. Газлифты необходимо раз в два года демонтировать и добавлять в них смазку, регулируя давление, которое довольно тяжело поймать. Материал корпуса надежный.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Восемь лет проработало одно сидение, стал сбоить микролифт. Надеюсь, этот прослужит так же долго
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Айнур З.

Достоинства:


Комментарий:
Установка занимает 10 минут. Удобно снимается. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
валера бирин

Достоинства:


Комментарий:
Продукция неплохая,но есть одно НО - это винты для крепежа.Их длина гораздо длиннее,чем дюбеля.Поэтому чтобы установить эту крышку унитаза мне пришлось подрезать эти винты по длине дюбелей до 4см.Потому что таких винтов длиной 4 см найти практически невозможно в магазинах.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Млада А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, опускается бесшумно. Легко ухаживать.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, отличная крышка по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень простая установка. проще только сходить на него...
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Эльвира Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё по размеру, идеально подошло



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Сиденье для унитаза
Высота, см
3.8
Материал
пластик
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
да
Ширина, см
36.3
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество. Простота установки. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично подошло. При выборе не забудьте замерить размер лунки, а то для больших людей он не подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, легкая установка, все супер.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Михаил Е.

Достоинства:


Комментарий:
учтановка очень быстрая и удобная. свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
идеально подошёл на WeltWasser, можно выбирать по акции дешевле, главное с линеечкой, сейчас очень подорожала
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар и продавец! О продавце: предоставил дополнительную скидку на этот товар О самом товаре: при ремонте квартиры на ранней стадии покупал весь санфаянс Roca, так сиденье Roca сломалось через неделю использования - просто лопнуло при моем весе 80 кг). (И отдельная тема для разговора: очень много отзывов на всех сайтах о низком качестве их пластика) При этом все краны в квартире я установил новой (для меня) марки AM.PM, решил купить и сиденье этой же фирмы - не прогадал, встало как будто для унитазов Roca его и делали) При этом могу отметить легкий монтаж и легкую систему регулировки при установке, тут даже само крепление простое - необходимо закрутить 2 винта сверху (у той же Roca это надо делать снизу и это крайне неудобно). В общем я очень рекомендую товар, главное правильно делайте замеры унитаза/биде чтобы не ошибиться в размерах сиденья
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло идеально, лифт пока работает. Рекомендую ! Ещё и цена порадовала!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, как оригинальная сидушка, подошла на замену
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
Не подошёл по размеру! Заказал чуть больше! Прежде чем заказывать обязательно измерьте унитаз и посмотрите размеры крышки!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
для моего бимбо не подошло, но я просто приложил пластиковые заглушил и вкрутил. все работает, по длине ширине, без проблем регулируется. поэтому если у вас специфический Кало-терминатор, заказывайте все подойдёт!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
легко крепить, удобный, но маленькое отверстие для больших поп не подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Аналогичный, что и был. Встал как литой. Надеюсь прослужит дольше.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стульчак, всё очень эргономично
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет совсем не белый,а скорее молочный, отличается от белоснежного цвета унитаза( унитаз той же фирмы и он белоснежный)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
встал как родной, за качество не могу сказать, родная крыша лопнула.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет более серый по сравнению с таким же сиденьем, купленным 3 года назад в комплекте с унитазом. В целом не критично. Газлифты необходимо раз в два года демонтировать и добавлять в них смазку, регулируя давление, которое довольно тяжело поймать. Материал корпуса надежный.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Восемь лет проработало одно сидение, стал сбоить микролифт. Надеюсь, этот прослужит так же долго
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Айнур З.

Достоинства:


Комментарий:
Установка занимает 10 минут. Удобно снимается. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
валера бирин

Достоинства:


Комментарий:
Продукция неплохая,но есть одно НО - это винты для крепежа.Их длина гораздо длиннее,чем дюбеля.Поэтому чтобы установить эту крышку унитаза мне пришлось подрезать эти винты по длине дюбелей до 4см.Потому что таких винтов длиной 4 см найти практически невозможно в магазинах.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Млада А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, опускается бесшумно. Легко ухаживать.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, отличная крышка по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень простая установка. проще только сходить на него...
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Эльвира Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё по размеру, идеально подошло


Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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