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Культиватор Huter MK-7000С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор Huter MK-7000С

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Культиватор Huter MK-7000С - фото 5
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Культиватор Huter MK-7000С - фото 7
Культиватор Huter MK-7000С - фото 8
Культиватор Huter MK-7000С - фото 9
Культиватор Huter MK-7000С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 1
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 2
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 3
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 4
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 5
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 6
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 7
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 8
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 9
  • Культиватор Huter MK-7000С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306104
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
78х72х44
Вес, кг.
65.8

Описание товара Культиватор Huter MK-7000С

Культиватор обеспечивает эффективную вспашку почвы и широкие функциональные возможности для полевых работ, в том числе – удаление сорняков



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор Huter MK-7000С




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Культиватор обеспечивает эффективную вспашку почвы и широкие функциональные возможности для полевых работ, в том числе – удаление сорняков


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор Huter MK-7000С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 45350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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