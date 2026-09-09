Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром
Чайник Kitfort КТ-6102 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Необычная форма корпуса, стильный дизайн и оригинальные цветовые решения сделают чайник украшением вашей кухни! Крышка чайника полностью съёмная, что облегчает доступ внутрь чайника. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Мерная шкала позволяет легко следить за уровнем воды. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён контроллером Strix - № 1 среди поставщиков компонентов для электрочайников. Он устраняет риски короткого замыкания и возгорания прибора. Обеспечивает защиту при закипании, при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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