Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный
У вас есть особенные воспоминания, которые вы не прочь разделить с особенным человеком? Свадьба и медовый месяц? Фильм, который вы посмотрели вместе на первом свидании? Песни, которые нравятся вам обоим? Первые неуверенные шаги вашего ребенка, которые удалось снять на видео? Вы точно не станете использовать для свадебной фотографии старую потрепанную рамку. Точно так же и с накопителем А62 – он послужит прекрасной подарочной оберткой для ваших оцифрованных воспоминаний. Смелое сочетание черного и красного цветов напоминает подарочную коробку, перевязанную красными ленточками. Покажите своим любимым, что они вам действительно дороги. Все важные моменты можно сохранить в безопасности на накопителе А62.
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