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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный

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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304467
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
340

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный

У вас есть особенные воспоминания, которые вы не прочь разделить с особенным человеком? Свадьба и медовый месяц? Фильм, который вы посмотрели вместе на первом свидании? Песни, которые нравятся вам обоим? Первые неуверенные шаги вашего ребенка, которые удалось снять на видео? Вы точно не станете использовать для свадебной фотографии старую потрепанную рамку. Точно так же и с накопителем А62 – он послужит прекрасной подарочной оберткой для ваших оцифрованных воспоминаний. Смелое сочетание черного и красного цветов напоминает подарочную коробку, перевязанную красными ленточками. Покажите своим любимым, что они вам действительно дороги. Все важные моменты можно сохранить в безопасности на накопителе А62.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3K) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
У вас есть особенные воспоминания, которые вы не прочь разделить с особенным человеком? Свадьба и медовый месяц? Фильм, который вы посмотрели вместе на первом свидании? Песни, которые нравятся вам обоим? Первые неуверенные шаги вашего ребенка, которые удалось снять на видео? Вы точно не станете использовать для свадебной фотографии старую потрепанную рамку. Точно так же и с накопителем А62 – он послужит прекрасной подарочной оберткой для ваших оцифрованных воспоминаний. Смелое сочетание черного и красного цветов напоминает подарочную коробку, перевязанную красными ленточками. Покажите своим любимым, что они вам действительно дороги. Все важные моменты можно сохранить в безопасности на накопителе А62.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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