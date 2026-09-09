Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
35x24x62
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
3
Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW
Есть моменты, когда вы должны быть готовы к долгому пути. Разнообразные камеры для съемок, несколько устройств для рабочего процесса и сжатый график. Вам необходимо иметь рюкзак для авиаперелетов и комфорт в течение всего дня для перевозки тяжелых грузов на удаленные дистанции. Следующее поколение популярного рюкзака Pro Trekker от Lowepro отличается продуманной организацией внутреннего пространства и современной эргономикой. Включает AW для дополнительной защиты от элементов.
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Бренд
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
35x24x62
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Есть моменты, когда вы должны быть готовы к долгому пути. Разнообразные камеры для съемок, несколько устройств для рабочего процесса и сжатый график. Вам необходимо иметь рюкзак для авиаперелетов и комфорт в течение всего дня для перевозки тяжелых грузов на удаленные дистанции. Следующее поколение популярного рюкзака Pro Trekker от Lowepro отличается продуманной организацией внутреннего пространства и современной эргономикой. Включает AW для дополнительной защиты от элементов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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