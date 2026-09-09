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Характеристики
Тип товара
Этажерка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 750 руб.
5 093
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303982
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Описание товара Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 4 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*83,5 см
Максимальная нагрузка на каждый из 4 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в серебристом цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х83,5 см. Вес - 3 кг.
Собирается без использования крепежа.
Максимальная нагрузка на каждый из 4 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в серебристом цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х83,5 см. Вес - 3 кг.
Собирается без использования крепежа.
Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 4 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*83,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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