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Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II

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Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 1
Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 2
Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портретная тарелка
  • Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 1
  • Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 2
  • Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303727
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Портретная тарелка
Высота, см
30.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х12
Вес, г.
700

Описание товара Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II

Портретная тарелка Godox AD-S3 для вспышки Godox WITSTRO позволяет создавать равномерное бестеневое освещение вокруг объекта. Возможна установка сот (грид) и белого диффузного рассеивателя.

Отзывы о товаре Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Портретная тарелка
Высота, см
30.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Портретная тарелка Godox AD-S3 для вспышки Godox WITSTRO позволяет создавать равномерное бестеневое освещение вокруг объекта. Возможна установка сот (грид) и белого диффузного рассеивателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200/AD360II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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