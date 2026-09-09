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Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II

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Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 1
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 2
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 3
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 4
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 1
  • Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 2
  • Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 3
  • Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 4
  • Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303721
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Габаритные размеры, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х9
Вес, г.
600

Описание товара Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II

Godox AD-S7 – складной октобокс для установки на вспышки Godox Witstro AD200/AD360II. В комплект включены 3 светомодификатора: белый тканевый рассеиватель (крепится по периметру на ленте-липучке), сотовая решетка-грид (крепится по периметру на ленте-липучке), серебристый диск. Возможна их комбинированная установка.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Габаритные размеры, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Godox AD-S7 – складной октобокс для установки на вспышки Godox Witstro AD200/AD360II. В комплект включены 3 светомодификатора: белый тканевый рассеиватель (крепится по периметру на ленте-липучке), сотовая решетка-грид (крепится по периметру на ленте-липучке), серебристый диск. Возможна их комбинированная установка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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