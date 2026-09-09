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Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро

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Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303650
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х19
Вес, г.
790

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро

Компактный и стильный электрический чайник вскипятит воду за считанные минуты. Корпус чайника изготовлен из прочной нержавеющей стали. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Мощность чайника составляет 1500 Вт, а максимальный объем - 1,5 л. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании. Легкая эксплуатация, компактный размер и стильный дизайн сделают чайник SONNEN KT-115 незаменимым прибором на домашней или офисной кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Описание

Компактный и стильный электрический чайник вскипятит воду за считанные минуты. Корпус чайника изготовлен из прочной нержавеющей стали. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Мощность чайника составляет 1500 Вт, а максимальный объем - 1,5 л. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании. Легкая эксплуатация, компактный размер и стильный дизайн сделают чайник SONNEN KT-115 незаменимым прибором на домашней или офисной кухне.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-115, 1,5л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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