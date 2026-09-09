Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный
Устройство имеет мощность 2200 Вт, 2 режима скорости воздушного потока и 3 режима регулировки температуры. Обладает функцией подачи холодного воздуха, а также защиты от перегрева. Петля для подвешивания обеспечит удобное хранение устройства. Материал корпуса выполнен из пластика. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м. Благодаря небольшому весу 600 г феном удобно пользоваться. Насадка-концентратор в комплекте.
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Устройство имеет мощность 2200 Вт, 2 режима скорости воздушного потока и 3 режима регулировки температуры. Обладает функцией подачи холодного воздуха, а также защиты от перегрева. Петля для подвешивания обеспечит удобное хранение устройства. Материал корпуса выполнен из пластика. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м. Благодаря небольшому весу 600 г феном удобно пользоваться. Насадка-концентратор в комплекте.
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