Сушилка для рук Sonnen K2, 1900 Вт, погружного типа, время сушки 10 секунд, пластик, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Sonnen K2, 1900 Вт, погружного типа, время сушки 10 секунд, пластик, белая
Мощность 1900 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IPX4, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN K2 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с любой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
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Мощность 1900 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IPX4, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус электросушителя изготовлен из ударопрочного пластика. Современный дизайн SONNEN K2 подчеркнет респектабельность и станет украшением любого интерьера. Подойдет для установки в местах с любой проходимостью. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
Достоинства:
Быстро сушит.
Недостатки:
Шумновата.
Комментарий:
Хорошая сушилка. Для крупных офисов или торговых центров подходит отлично. Очередь за собой не создает в силу очень быстрой сушки. Одна такая есть в нашем офисном здании.
Отзывы о товаре Сушилка для рук Sonnen K2, 1900 Вт, погружного типа, время сушки 10 секунд, пластик, белая
Достоинства:
Быстро сушит.
Недостатки:
Шумновата.
Комментарий:
Хорошая сушилка. Для крупных офисов или торговых центров подходит отлично. Очередь за собой не создает в силу очень быстрой сушки. Одна такая есть в нашем офисном здании.