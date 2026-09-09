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Сушилка для рук антивандальная Sonnen K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук антивандальная Sonnen K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь

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Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 1
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 2
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 3
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 4
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 5
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 6
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 7
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 8
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 9
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 10
Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 1
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 2
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 3
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 4
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 5
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 6
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 7
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 8
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 9
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 10
  • Сушилка для рук SONNEN K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь,антивандал,604750 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303639
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Размеры в упаковке, см
79х36х29
Вес, кг.
12.5

Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь

Мощность 1650 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IPX4, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и ударопрочного пластика, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Отзывы о товаре Сушилка для рук антивандальная Sonnen K7, 1650 Вт, погружного типа, время сушки 10 сек,нерж.сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Описание

Мощность 1650 Вт обеспечивает время сушки рук за 10 секунд. Мощный поток воздуха подается на руки из тонких форсунок с двух сторон, в результате чего создается эффект срезания капель воды, и руки становятся сухими за несколько секунд, что обеспечивает максимальный уровень комфорта для пользователя. Данную модель отличает наивысший для подобного типа устройств класс влагозащиты – IPX4, что означает, что устройство защищено от брызг с любых сторон. Это полностью исключает вероятность короткого замыкания из-за попадания воды на корпус. Устройство оснащено каплесборником для получаемой после сушки рук воды и воздушным фильтром для очистки подаваемого воздуха. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и ударопрочного пластика, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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