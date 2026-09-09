Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303637
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Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-777, 1200 Вт, нержавеющая сталь, хром
Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-777, 1200 Вт, нержавеющая сталь, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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