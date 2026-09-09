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Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая

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Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 1
Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 2
Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 3
Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 1
  • Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 2
  • Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 3
  • Сушилка для рук SONNEN HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, антивандальная, серебристая 604194 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303634
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Размеры в упаковке, см
32х27х24
Вес, кг.
5.2

Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая

Мощность 2300 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн и надежная конструкция. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Отзывы о товаре Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Описание

Мощность 2300 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн и надежная конструкция. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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