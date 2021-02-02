Сушилка для рук Sonnen HD-688, 2000 Вт, пластиковый корпус, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Sonnen HD-688, 2000 Вт, пластиковый корпус, белая
Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 25 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интрерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
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Мощность 2000 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 25 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интрерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
Достоинства:
Достойный выбор. Работает исправно уже пол года. Рекомендую
Отзывы о товаре Сушилка для рук Sonnen HD-688, 2000 Вт, пластиковый корпус, белая
Достоинства:
Достойный выбор. Работает исправно уже пол года. Рекомендую