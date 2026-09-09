Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386
Кухонный комбайн 4 в 1 Кitfort КТ-1386 выполняет функции блендера, измельчителя, терки/шинковки и кофемолки. Измельчитель позволит измельчить мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Терка легко справится с шинковкой овощей, фруктов и других продуктов. Блендер позволит приготовить протеиновые смеси и фитнес-напитки, а также смешать жидкое тесто. Кофемолка с легкостью справится с кофейными зернами, специями и орехами.В комплекте с кухонным комбайном идет портативная бутылка объемом 600 мл. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. У комбайна 3 режима работы: 2 скорости и импульсный режим, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы легко устанавливается поворотом ручки скорости.Все ножи, которые идут в комплекте с кухонным комбайном, выполнены из нержавеющей стали. Каждый набор ножей имеет оптимальную форму и степень остроты лезвий, исходя из конкретных задач.Для обеспечения безопасности комбайн может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию прибора на столе. Все элементы кухонного комбайна легко разбираются и моются.
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