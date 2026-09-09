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Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386

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Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 1
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 2
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 3
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 4
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 5
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 6
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 7
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 8
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 9
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 10
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 11
Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
400
Емкость чаши
0.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
есть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 1
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 2
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 3
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 4
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 5
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 6
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 7
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 8
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 9
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 10
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 11
  • Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300842
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
- моторный блок — 1 шт.; - чаша измельчителя и терки/шинковки — 1 шт.; - крышка чаши измельчителя — 1 шт.; - крышка терки/шинковки — 1 шт.; - ось с диском для терки/шинковки — 1 шт.; - терка/шинковка — 1 шт.; - чаша кофемолки — 1 шт.; - блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.; - крышка с ручкой для переноски бутылки — 1 шт.; - пластиковая бутылка — 1 шт.; - блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.; - толкатель — 1 шт.
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
400
Емкость чаши
0.5 л
Длина сетевого шнура
0
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
есть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
400
Количество насадок
4
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х21
Вес, кг.
2.88

Описание товара Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386

Кухонный комбайн 4 в 1 Кitfort КТ-1386 выполняет функции блендера, измельчителя, терки/шинковки и кофемолки. Измельчитель позволит измельчить мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Терка легко справится с шинковкой овощей, фруктов и других продуктов. Блендер позволит приготовить протеиновые смеси и фитнес-напитки, а также смешать жидкое тесто. Кофемолка с легкостью справится с кофейными зернами, специями и орехами.В комплекте с кухонным комбайном идет портативная бутылка объемом 600 мл. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. У комбайна 3 режима работы: 2 скорости и импульсный режим, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы легко устанавливается поворотом ручки скорости.Все ножи, которые идут в комплекте с кухонным комбайном, выполнены из нержавеющей стали. Каждый набор ножей имеет оптимальную форму и степень остроты лезвий, исходя из конкретных задач.Для обеспечения безопасности комбайн может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию прибора на столе. Все элементы кухонного комбайна легко разбираются и моются.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Kitfort 4 в 1 Kitfort КТ-1386




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
- моторный блок — 1 шт.; - чаша измельчителя и терки/шинковки — 1 шт.; - крышка чаши измельчителя — 1 шт.; - крышка терки/шинковки — 1 шт.; - ось с диском для терки/шинковки — 1 шт.; - терка/шинковка — 1 шт.; - чаша кофемолки — 1 шт.; - блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.; - крышка с ручкой для переноски бутылки — 1 шт.; - пластиковая бутылка — 1 шт.; - блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.; - толкатель — 1 шт.
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
400
Емкость чаши
0.5 л
Длина сетевого шнура
0
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
есть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
400
Количество насадок
4
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн 4 в 1 Кitfort КТ-1386 выполняет функции блендера, измельчителя, терки/шинковки и кофемолки. Измельчитель позволит измельчить мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды. Терка легко справится с шинковкой овощей, фруктов и других продуктов. Блендер позволит приготовить протеиновые смеси и фитнес-напитки, а также смешать жидкое тесто. Кофемолка с легкостью справится с кофейными зернами, специями и орехами.В комплекте с кухонным комбайном идет портативная бутылка объемом 600 мл. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. У комбайна 3 режима работы: 2 скорости и импульсный режим, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы легко устанавливается поворотом ручки скорости.Все ножи, которые идут в комплекте с кухонным комбайном, выполнены из нержавеющей стали. Каждый набор ножей имеет оптимальную форму и степень остроты лезвий, исходя из конкретных задач.Для обеспечения безопасности комбайн может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию прибора на столе. Все элементы кухонного комбайна легко разбираются и моются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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