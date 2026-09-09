Описание товара Игра для ПК Меч и Магия: Герои VI. Полное издание [UB_204] (электронный ключ)

Описание

В состав издания входит:

Оригинальная игра Might & Magic Heroes VI

Три дополнения: «Пираты Дикого моря» (Pirates of the Savage Sea) «Пляска смерти» (Danse Macabre) «Грани тьмы» (Shades of Darkness)

Шесть уникальных персонажей: Белкет (Belketh) Агирре (Aguirre) Светлана (Sveltana) Юмэ (Yume) Краал(Kraal) Акаша (Akasha)

Две дополнительные карты: Сердце кошмара (Heart of Nightmares) Bойны за престол (Succession Wars)

Семь уникальных оружий: Пламенный Язык Дракона (The Dragon Flame Tongue). Считавшееся потерянным в течение столетий оружие Рыцарей Дракона теперь принадлежит вам. Клинок Хаоса (The Edge of Chaos). Могучий клинок. Идеальный Шелковый Меч (The Perfect Silksword). Выкованный и доведенный до совершенства на протяжении шести поколений, этот легендарный меч наконец-то готов для битвы. Посох Драконьей Кости (The Dragonbone Staff). Подчините себе дух павших драконов с помощью этого посоха. Посох Асхи (The Staff of Asha’s Eightfold). Чародейский посох. Посох очищения (The Staff of Cleansing). Уникальное оружие. Посох Сар-Аггрета (The Staff of Sar Aggreth). Посох одного из семи учеников главы самой первой Академии Магии.



Сюжет игры касается событий, которые разворачиваются за 400 лет до кампании Heroes of Might and Magic V в мире Асхан. Главными героями кампаний будут дети императора Павла Священной Империи Грифона, борящиеся против генерала Архангелов, вознамерившегося вернуть себе власть, а также против вторжения демонов. Пять кампаний будут доступны сразу, проходить их можно будет в любом порядке.

В том, что касается геймеплея Might & Magic Heroes VI остается верна основополагающим принципам всей серии. Но при этом, такие классические элементы, как строительство, исследования, сбор ресурсов, битвы и развитие персонажа, существенным образом переработаны.

Особенности игры:

Игровой интерфейс полностью переработан, разработчики «разгрузили» его от лишних деталей и сделали значительно удобнее

Развитие персонажа полностью пересмотрено – теперь у игроков появится намного больше свободы выбора при получении уровней

Контроль над ресурсами перестал быть таким утомительным. Захватив шахту, вы «привязываете» ее к своему ближайшему городу. Чтобы отвоевать ее, противнику придется взять штурмом вашу крепость.

Захваченные города можно преобразовать для той фракции, за которую вы играли.

Словом, если серия Might and Magic Heroes для вас – не пустой звук или же вы просто любите пошаговые стратегии с элементами RPG, то ни в коем случае не пропустите эту игру!

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo @ 2.4 ГГц / AMD Athlon 64 X2 5000+ Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600 Pro, DirectX® 9.0c или новее DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 7 Гб свободного места на жестком диске

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