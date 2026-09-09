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Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Deluxe Edition [UB_555] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Deluxe Edition [UB_555] (электронный ключ)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300798
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Deluxe Edition [UB_555] (электронный ключ)

Описание

Состав Deluxe Edition:

  • Игра Меч и Магия®. Герои® VII
  • Эксклюзивный герой Солмир, доступный как для однопользовательской, так и для многопользовательской миссий
  • Карта сценария, созданная с помощью коммьюнити игры
  • Оригинальный саундтрек
  • Игра Меч и Магия®. Герои® III HD Edition
    •  

Игра Меч и Магия® Герои® VII – это триумфальное возвращение знаменитой серии пошаговых стратегий. Отправляйтесь в незабываемое путешествие, и погрузитесь в фэнтезийный мир с потрясающим сюжетом и прекрасной ролевой системой!

  • Исследуйте и покорите чарующий мир;
  • Мудро используйте свои ресурсы;
  • Ведите в бой армию легендарных существ;
  • Взрастите своего героя с невероятными способностями и наделите его мощнейшими артефактами.

Сюжет Героев VII повествует о гражданской войне, которая привела к смене правящей династии Священной Империи. После смерти императрицы страна полыхает в пламени раздора: многочисленные противники сражаются за пустующий трон. В это время герцог Иван созывает шесть доверенных советников. Этот совет призван помочь ему выбрать правильный путь, чтобы положить конец войне за престолонаследие.

На протяжении 20 лет игровая серия Меч и Магия®. Герои® устанавливала стандарты для стратегических компьютерных игр. Герои® VII сохраняет традиции серии, одновременно привнося в игру свежие идеи. Присоединившись к Совету Теней, поклонники игры смогут поделиться со всеми своей страстью, сделать вклад в развитие серии и обогатить мир игры.

Особенности игры:

  • Лучшая игра в серии Герои Насладитесь одной из лучших пошаговых стратегий. Заново откройте для себя уникальность серии Меч и Магия®. Герои®, дополненной современной графикой и новыми игровыми механиками.
  • Сыграйте за каждую из шести фракций. Опробуйте в деле все шесть уникальных фракций, обладающих своим набором существ, харизматичных героев и собственным графическим стилем. Используйте особенные стратегические возможности каждой из армий, чтобы проложить себе дорогу к трону!
  • Исследуйте чарующий мир. Теперь, с новым графическим движком Unreal 3.0, Герои® VII может похвастаться потрясающей детализацией. Мир игры оживает благодаря изменяемым погодным условиям и динамическому освещению.
  • Мы не закончим, пока я не скажу! Более 60 часов игрового процесса в огромной кампании для одиночного прохождения и практически безграничные возможности для игры в режимах "Схватка" и "Дуэль", а также для сетевых сражений и игры в традиционном режиме для нескольких человек за одним компьютером.
  • Пусть ваш голос будет услышан! Таких возможностей у вас еще не было! Войдите на сайт Совета Теней и примите участие в разработке игры. Выберите две фракции из шести, которые будут представлены в Герои® VII и голосуйте за функции, которые вы хотели бы видеть в игре. Общайтесь с разработчиками, оставляйте комментарии, делитесь мнениями и убеждайте других в своей правоте! Каждый шаг принесет вам вознаграждение. Сделайте Герои® VII игрой, которую вы заслуживаете!

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

© 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic, Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 660 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Deluxe Edition [UB_555] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав Deluxe Edition:

    • Игра Меч и Магия®. Герои® VII
    • Эксклюзивный герой Солмир, доступный как для однопользовательской, так и для многопользовательской миссий
    • Карта сценария, созданная с помощью коммьюнити игры
    • Оригинальный саундтрек
    • Игра Меч и Магия®. Герои® III HD Edition
      •  

    Игра Меч и Магия® Герои® VII – это триумфальное возвращение знаменитой серии пошаговых стратегий. Отправляйтесь в незабываемое путешествие, и погрузитесь в фэнтезийный мир с потрясающим сюжетом и прекрасной ролевой системой!

    • Исследуйте и покорите чарующий мир;
    • Мудро используйте свои ресурсы;
    • Ведите в бой армию легендарных существ;
    • Взрастите своего героя с невероятными способностями и наделите его мощнейшими артефактами.

    Сюжет Героев VII повествует о гражданской войне, которая привела к смене правящей династии Священной Империи. После смерти императрицы страна полыхает в пламени раздора: многочисленные противники сражаются за пустующий трон. В это время герцог Иван созывает шесть доверенных советников. Этот совет призван помочь ему выбрать правильный путь, чтобы положить конец войне за престолонаследие.

    На протяжении 20 лет игровая серия Меч и Магия®. Герои® устанавливала стандарты для стратегических компьютерных игр. Герои® VII сохраняет традиции серии, одновременно привнося в игру свежие идеи. Присоединившись к Совету Теней, поклонники игры смогут поделиться со всеми своей страстью, сделать вклад в развитие серии и обогатить мир игры.

    Особенности игры:

    • Лучшая игра в серии Герои Насладитесь одной из лучших пошаговых стратегий. Заново откройте для себя уникальность серии Меч и Магия®. Герои®, дополненной современной графикой и новыми игровыми механиками.
    • Сыграйте за каждую из шести фракций. Опробуйте в деле все шесть уникальных фракций, обладающих своим набором существ, харизматичных героев и собственным графическим стилем. Используйте особенные стратегические возможности каждой из армий, чтобы проложить себе дорогу к трону!
    • Исследуйте чарующий мир. Теперь, с новым графическим движком Unreal 3.0, Герои® VII может похвастаться потрясающей детализацией. Мир игры оживает благодаря изменяемым погодным условиям и динамическому освещению.
    • Мы не закончим, пока я не скажу! Более 60 часов игрового процесса в огромной кампании для одиночного прохождения и практически безграничные возможности для игры в режимах "Схватка" и "Дуэль", а также для сетевых сражений и игры в традиционном режиме для нескольких человек за одним компьютером.
    • Пусть ваш голос будет услышан! Таких возможностей у вас еще не было! Войдите на сайт Совета Теней и примите участие в разработке игры. Выберите две фракции из шести, которые будут представлены в Герои® VII и голосуйте за функции, которые вы хотели бы видеть в игре. Общайтесь с разработчиками, оставляйте комментарии, делитесь мнениями и убеждайте других в своей правоте! Каждый шаг принесет вам вознаграждение. Сделайте Герои® VII игрой, которую вы заслуживаете!

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

    © 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic, Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

     

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 660 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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