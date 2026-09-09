Описание товара Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Deluxe Edition [UB_555] (электронный ключ)

Описание

Состав Deluxe Edition:

Игра Меч и Магия®. Герои® VII

Эксклюзивный герой Солмир, доступный как для однопользовательской, так и для многопользовательской миссий

Карта сценария, созданная с помощью коммьюнити игры

Оригинальный саундтрек

Игра Меч и Магия®. Герои® III HD Edition

Игра Меч и Магия® Герои® VII – это триумфальное возвращение знаменитой серии пошаговых стратегий. Отправляйтесь в незабываемое путешествие, и погрузитесь в фэнтезийный мир с потрясающим сюжетом и прекрасной ролевой системой!

Исследуйте и покорите чарующий мир;

Мудро используйте свои ресурсы;

Ведите в бой армию легендарных существ;

Взрастите своего героя с невероятными способностями и наделите его мощнейшими артефактами.

Сюжет Героев VII повествует о гражданской войне, которая привела к смене правящей династии Священной Империи. После смерти императрицы страна полыхает в пламени раздора: многочисленные противники сражаются за пустующий трон. В это время герцог Иван созывает шесть доверенных советников. Этот совет призван помочь ему выбрать правильный путь, чтобы положить конец войне за престолонаследие.

На протяжении 20 лет игровая серия Меч и Магия®. Герои® устанавливала стандарты для стратегических компьютерных игр. Герои® VII сохраняет традиции серии, одновременно привнося в игру свежие идеи. Присоединившись к Совету Теней, поклонники игры смогут поделиться со всеми своей страстью, сделать вклад в развитие серии и обогатить мир игры.

Особенности игры:

Лучшая игра в серии Герои Насладитесь одной из лучших пошаговых стратегий. Заново откройте для себя уникальность серии Меч и Магия®. Герои®, дополненной современной графикой и новыми игровыми механиками.

Сыграйте за каждую из шести фракций. Опробуйте в деле все шесть уникальных фракций, обладающих своим набором существ, харизматичных героев и собственным графическим стилем. Используйте особенные стратегические возможности каждой из армий, чтобы проложить себе дорогу к трону!

Исследуйте чарующий мир. Теперь, с новым графическим движком Unreal 3.0, Герои® VII может похвастаться потрясающей детализацией. Мир игры оживает благодаря изменяемым погодным условиям и динамическому освещению.

Мы не закончим, пока я не скажу! Более 60 часов игрового процесса в огромной кампании для одиночного прохождения и практически безграничные возможности для игры в режимах "Схватка" и "Дуэль", а также для сетевых сражений и игры в традиционном режиме для нескольких человек за одним компьютером.

Пусть ваш голос будет услышан! Таких возможностей у вас еще не было! Войдите на сайт Совета Теней и примите участие в разработке игры. Выберите две фракции из шести, которые будут представлены в Герои® VII и голосуйте за функции, которые вы хотели бы видеть в игре. Общайтесь с разработчиками, оставляйте комментарии, делитесь мнениями и убеждайте других в своей правоте! Каждый шаг принесет вам вознаграждение. Сделайте Герои® VII игрой, которую вы заслуживаете!

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

© 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic, Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 660 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.