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Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)

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Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300797
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)

Описание

С ностальгией вспоминаете о бессонных ночах, проведенных в сражениях с Черными Драконами, Архангелами, Демонами и Чародеями? Настоящие фанаты Героев Меча и Магии III, у нас есть отличные новости!  Самая популярная игра в серии – теперь в HD-качестве! Сыграйте в обновленную версию пошаговой стратегии: помогите королеве Катрине Железный Кулак восстановить мир в родных землях и вернуть себе трон Эрафии.  Судьбы героев снова в ваших руках! Создайте великую армию, не стесняйтесь использовать магию – одерживайте победы, о которых станут слагать легенды!  Герои® Меч и Магия® III– пошаговая стратегия, увидевшая свет в феврале 1999 года. 

Особенности игры

  • Теперь в HD-качестве: великолепная графика, поддержка широкоформатных экранов – в обновленной версии игры сражения станут более красочными и захватывающими. 
  • Наслаждайтесь игровым процессом Герои®III: вас ждут 7 кампаний, 50 карт и редактор для них, а также возможность игры по локальной сети. 
  • Новый режим сетевой игры: теперь, благодаря Steamworks, вы получите доступ в сетевое лобби, где сможете общаться с друзьями и бросить вызов сообществу Герои® III. 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista / XP Процессор Intel Core2 Duo E4400 с тактовой частотой 2.0 ГГц, AMD Athlon64 X2 3800+ с тактовой частотой 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта nVIDIA GeForce 8800GT или AMD Radeon HD2900 (с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 4.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2,7 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    С ностальгией вспоминаете о бессонных ночах, проведенных в сражениях с Черными Драконами, Архангелами, Демонами и Чародеями? Настоящие фанаты Героев Меча и Магии III, у нас есть отличные новости!  Самая популярная игра в серии – теперь в HD-качестве! Сыграйте в обновленную версию пошаговой стратегии: помогите королеве Катрине Железный Кулак восстановить мир в родных землях и вернуть себе трон Эрафии.  Судьбы героев снова в ваших руках! Создайте великую армию, не стесняйтесь использовать магию – одерживайте победы, о которых станут слагать легенды!  Герои® Меч и Магия® III– пошаговая стратегия, увидевшая свет в феврале 1999 года. 

    Особенности игры

    • Теперь в HD-качестве: великолепная графика, поддержка широкоформатных экранов – в обновленной версии игры сражения станут более красочными и захватывающими. 
    • Наслаждайтесь игровым процессом Герои®III: вас ждут 7 кампаний, 50 карт и редактор для них, а также возможность игры по локальной сети. 
    • Новый режим сетевой игры: теперь, благодаря Steamworks, вы получите доступ в сетевое лобби, где сможете общаться с друзьями и бросить вызов сообществу Герои® III. 

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista / XP Процессор Intel Core2 Duo E4400 с тактовой частотой 2.0 ГГц, AMD Athlon64 X2 3800+ с тактовой частотой 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта nVIDIA GeForce 8800GT или AMD Radeon HD2900 (с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 4.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2,7 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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