Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие [UB_264] (электронный ключ)

Описание

Описание

Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic возвращается, претерпев коренные изменения игрового процесса и получив новые возможности. Безусловно, это лучшая ролевая игра в своем жанре! После потрясающих событий Might & Magic Heroes VI вам предстоит множество приключений в компании из четырех героев. Вас ждет водоворот политических интриг, разыгравшихся в Картале и его окрестностях. За власть в городе, готовом объявить о своей независимости, борются сразу несколько фракций. Судьба города зависит от вас! Might & Magic X: Legacy - это приключение для одного игрока в лучших традициях классических RPG от первого лица. Создайте отряд с чистого листа, проведите его по огромному открытому миру, сразитесь с могучими сказочными созданиями за древние волшебные сокровища.

Особенности игры:

Окунитесь в классическую атмосферу Might & Magic: откройте заново серию, определившую развитие ролевых игр в 80-х годах прошлого века! Классика, неподвластная времени, возвращается после одиннадцати лет ожидания. Игра поддерживает традиции прошлого, соответствуя всем стандартам игр современности. Игра старой закалки ведется по новым правилам!

Создайте свой отряд: возглавьте команду из четырех героев, каждый из которых может принадлежать к одной из четырех рас. В игре доступно двенадцать классов персонажей со своими уникальными системами развития. Вас ждут тысячи комбинаций!

Разработайте свою тактику: в пошаговых боях вы сойдетесь лицом к лицу с самыми разными противниками и уникальными боссами. Выполняйте задания, развивайте возможности отряда, добывайте новые артефакты.

Откройте новую часть: исследуйте Агинский полуостров, совершенно новую область вселенной Might & Magic, куда еще не ступала нога благородных героев. Эпические пейзажи и местные жители не преминут вас удивить…

Исследуйте целый мир: проберитесь сквозь опасные подземелья, древние города и лабиринты, полные ловушек и решите сложные головоломки, над которыми придется изрядно поломать голову. Но будьте начеку! Ведь никогда неизвестно, кто притаился за углом…

Создавайте модификациии и делитесь с друзьями: вы сможете создать и представить на суд сообщества свои собственные истории и задания. Это ваш шанс войти в историю!

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Quad @ 2.4 Ггц или лучше, AMD Phenom™ x4 @ 2.3 Ггц или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA™ GeForce® GTX260 или лучше, AMD™ Radeon HD4870 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 10 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.